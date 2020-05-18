الامارات | «البلديات والنقل» تستعرض تحسينات «تراخيص البناء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات والنقل» تستعرض تحسينات «تراخيص البناء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ورشة عمل افتراضية ضمن سلسلة ورش عمل لتوعية المتعاملين بالتحسينات التي أجرتها على النظام الإلكتروني الموحد لتراخيص البناء، بحضور أكثر من 400 خبير ومختص وممثلي المكاتب الاستشارية على مستوى الإمارة.

وتأتي الورشة ضمن خطة التواصل الدورية مع قطاع البناء والإنشاء لعرض ومناقشة مستجدات التحسينات على المنظومة الالكترونية الموحدة لتراخيص البناء.

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واستحدث النظام عدداً من التحسينات على المنظومة، مثل التفتيش الاختياري باسم «طلب تفتيش إنشائي لطلبات التعديل»، ويكون متاحاً فقط في رخص التعديلات وتحديث النماذج وتحديث التراخيص والشهادات، فضلاً عن إضافة خدمة «طلب تصريح تركيب لوحة إعلانية على السور المؤقت».

وذكر مدير إدارة البناء والتراخيص في الدائرة، المهندس علي شجاع العفيفي، أن التحسينات التي ستجرى على النظام الإلكتروني لتراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إلغاء المسودات بعد 30 يوماً من تاريخ إنشاء الطلب، وإلغاء الطلبات العالقة عند المتعامل بعد مرور 30 يوماً على إرجاع الطلب، وإضافة صفحة للمتعاملين باسم «الموافقات والشروط» تظهر فيها المشروعات التي لها شروط غير مستوفاة فقط.

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