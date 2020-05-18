الامارات | تحديث البوابة الإلكترونية لجائزة حمدان بن راشد الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث البوابة الإلكترونية لجائزة حمدان بن راشد الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن تحديث بوابتها الإلكترونية لدعم الأبحاث، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مجال البحوث الطبية، حيث يتم من خلالها تقديم الطلبات لدعم البحوث والفرز والتقييم.

وصرح عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، بأن «منهج الجائزة في دعم البحث العلمي، والمنصة، أثبتا أهميتهما في ظل الجائحة التي تنتاب العالم، حيث لا بديل عن البحث العلمي للتغلب عليها»، مشيراً إلى أن المنصة ستشكل نواة لأرشيف رقمي للبحوث الطبية في الدولة.

وأضاف: «تتمتع البوابة بخاصية الحفظ الذاتي التي تسمح بإكمال التقديم على مراحل. وتمتاز لوحة التحكم بتصميم يجمع بين توفير الأدوات اللازمة لمتابعة المشروعات البحثية، وواجهة سهلة الاستخدام».

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