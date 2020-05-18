الامارات | «التربية» تنفي صحة بدء العام الدراسي الجديد في يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنفي صحة بدء العام الدراسي الجديد في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم صحة أنباء تحدثت عن بدء العام الدراسي المقبل في شهر يوليو المقبل، مشددة على ضرورة التأكد من المعلومات المتداولة واستيفاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية، وعدم إتاحة المجال لتداول المعلومات المغلوطة والشائعات.

وكان أولياء أمور طلبة زوّدوا «الإمارات اليوم» بمقطع صوتي متداول يتحدث عن انتهاء العام الدراسي الجاري في شهر يونيو المقبل، ثم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، وخطة تقويم العام الدراسي المقبل.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا المقطع وغيره، مجهول المصدر، داعية ذوي الطلبة والميدان التربوي والمهتمين بالشأن التعليمي، إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الادعاءات مجهولة المصدر، ومنوهة بأن أي إجراءات ستُتخذ ستُصدر الوزارة بها تصريحاً رسمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news