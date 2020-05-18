الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

قالت طبيبة تسكن في أبوظبي، إنها لم تتمكن من استخدام مركبتها بسبب إيقاف أحد السائقين سيارته بشكل مخالف أمام سيارتها، على الرغم من تلقيها استدعاء عاجلاً من المستشفى في الثالثة فجراً لوجود حالة ولادة طارئة. وأشارت الطبيبة إلى أن انتشار ظاهرة الركن العشوائي للسيارات، بدأت مع تطبيق قرار إعفاء المركبات من رسوم المواقف وغياب المفتشين.

تسوّق

لاحظ قراء تزايداً ملحوظاً في أعداد المتسوقين في الأسواق التقليدية، والشوارع التي تضم عدداً كبيراً من المتاجر في الشارقة، وبعض الإمارات الشمالية، للتسوّق للعيد. وبدا واضحاً أن كثيرين لا يلتزمون بارتداء الكمامات، ولا بالتباعد الاجتماعي.

تعقيم

لاحظ سكان في مبانٍ تضم مئات الشقق، تراجع اهتمام الملاك بإجراءات التعقيم والتنظيف في مداخل المباني والمصاعد، ولفتوا إلى أن عبوات التعقيم المثبتة في الجدران، فارغة في معظم الأوقات ولا يتم تعبئتها باستمرار.

تكدس

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رصد قارئ في الشارقة أن أحد محال السوبر ماركت المعروفة ببيع المواد الغذائية، التي قربت على الانتهاء بأسعار منخفضة، يمنع زبائنه من الدخول من دون قفازات وكمامات، لكنه لا يوفّر أي ضمانات للتباعد الجسدي داخل المحل، إذ يتكدس العشرات أحياناً في حيز لا يتجاوز بضعة أمتار.

صيانة

رفضت شركة مشهورة لبيع الأثاث في عجمان إجراء صيانة لأثاث زبون تحت الضمان، مبررة ذلك بعدم السماح للفنيين لديها بدخول منازل الزبائن كإجراء وقائي من فيروس كورونا، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى ضد الشركة لدى مركز عجمان للاتصال الحكومي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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