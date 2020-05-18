الامارات | «التحكم والسيطرة» يضع ضوابط لغرف العزل خارج المستشفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن «التحكم والسيطرة» يضع ضوابط لغرف العزل خارج المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، معايير وضوابط لمكافحة العدوى في غرف منشآت العزل المؤسسي (خارج المستشفيات)، لضمان حماية الأطقم الطبية والإداريين وغيرهم من انتقال العدوى.

ووضع المركز آلية توضح تحويل الغرف إلى غرف ملائمة للعزل الصحي لمرضى «كوفيد-19»، الذين لا تظهر عليهم الأعراض، أو الذين تكون أعراضهم طفيفة، وتهدف الآلية إلى المحافظة على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، في غرف منشأة العزل الصحي التي يشغّلها المرضى المصابون بالفيروس، وكذلك منع انتشار العدوى داخل المنشأة، وحماية الكوادر الطبية والإدارية العاملة بها.

وأشار إلى آلية التنظيف العميق للسطح البيئي، التي تتم من خلال إجراءات التنظيف الدوري أو التنظيف العميق والشامل، باستخدام المطهرات والمعقمات المعتمدة، وتشمل أيضاً تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، في أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطهير المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة.

وعرف المركز التنظيف الدوري بأنه التنظيف والتطهير الروتيني للبيئة أو المنطقة، باستخدام المطهرات المعتمدة، مثل غرفة المريض والممرات ومحطة خدمات الرعاية الصحية، وغرفة التخلص من المهملات والمخلفات، وغيرها، وأن التنظيف النهائي هو تنظيف وتطهير للبيئة أو المنطقة بالكامل باستخدام المطهرات المعتمدة، عند نقل أو إخراج المريض من منطقة أو منشأة عزل أو حجر صحي.

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وحدد المركز الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تتوافر في غرفة العزل، وهي توفير المستلزمات المناسبة لغسل اليدين، وتوفير المناديل، والتأكد من التهوية المناسبة في الغرفة، واستخدام مرشح هواء عالي الكفاءة لتنقية جزيئات الهواء (فلتر هيبا) في الممرات، ووضع لافتات على الباب توضح أن المكان عبارة عن منطقة عزل، وإزالة جميع الأثاث غير الضروري.

وتتضمن المتطلبات توفير الإمدادات الكافية من معدات الحماية الشخصية، وتوفير التدريب المناسب لجميع العاملين على كيفية التخلص من معدات الحماية الشخصية، واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن معدات الوقاية الشخصية المطلوبة لمرضى «كوفيد-19»، وتشمل معدات الوقاية الشخصية.

«المركز» يهدف إلى المحافظة على بيئة صحية وآمنة في غرف العزل الصحي.

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