الامارات | ارتفاع في مؤشر الإصابة بـ كورونا بين المواطنين منذ بداية رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في مؤشر الإصابة بـ كورونا بين المواطنين منذ بداية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد القطامي، إنه تم رصد زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين وتحديداً منذ بداية رمضان عازياً ذلك إلى الزيارات الأسرية المرتبطة بعادات الشهر الفضيل.

وأضاف خلال جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان " كورونا - ما بين اليوم وغداً" إن الدولة من أكثر دول العالم في عدد الفحوصات والاختبارات، ,وأجرت دبي بمفردها 430 ألف فحص لفيروس كورونا كوفيد 19 منذ بداية الأزمة.

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