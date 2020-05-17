الامارات | ضاخي خلفان: الإمارات ستكون الأكثر جذباً للمستثمرين والمقيمين بعد أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ضاخي خلفان: الإمارات ستكون الأكثر جذباً للمستثمرين والمقيمين بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب الرئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، ان الإمارات سوف تكون الأكثر جذباً واستقطاباً للمستتثمرين والمقيمين بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأضاف خلال حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان " كورونا.. ما بين اليوم وغداً " أن الإمارات تصدرت دول العالم في الشعور بالأمن، ولم تشهد أي نقص في الغذاء أو تمييز في المعاملة بين مواطن ووافد خلال أزمة كورونا، مثلما حدث في دول أخرى.

وأشار إلى أن ما قدمته القيادة الدولة في الدولة خلال هذه الأزمة نموذج يدرس للجميع، فلا يوجد مواطن إماراتي عالق في أي دولة بالعالم، بل أن الدولة جلبت رعايا عرب تقطعت بهم السبل ووفرت لهم المأوى والرعاية الصحية حتى تأكدت من سلامتهم.

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