الامارات | «إسلامية دبي» تعلن عن نقل مباشر لصلاتي العشاء والتراويح في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية دبي» تعلن عن نقل مباشر لصلاتي العشاء والتراويح في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عن نقل مباشر لصلاتي العشاء والتراويح عبر قنوات المؤسسة بدءاً من الليلة في الإمارة، حيث ستقتصر الصلاة على الإمام وإثنين من المصلين وبدون جمهور في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويهدف القرار إلى بث الأجواء الروحية المتصلة بشهر رمضان المبارك خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، والحفاظ على روحانياته ومظاهر إقامة الشعائر الدينية وإبقاء الجمهور على تواصل روحي مع بيوت الله في جميع أنحاء الإمارة في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع مراعاة جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

ونوهت الدائرة الجميع بضرورة الالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.

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