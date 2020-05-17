الامارات | إعلان أسماء الفائزات بجائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزات بجائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية حافظات كتاب الله الفائزات بالدورة الثامنة لجائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم» التي نظمتها مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف.

وتقدمت سموها بالتهنئة للطالبات الفائزات ولأسرهن الأمهات والاباء مباركة لهم هذا التتويج الايماني السامي وفي شهر القران ومذكرة ومشيدة بالبذرة الأولى الداعمة لمشاريع تحفيظ القران الكريم للمؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه وبالاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واهتمامات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين تنافسوا في اطلاق جوائز حفظ القران الكريم.

كما تقدمت سموها بخالص الشكر والتقدير لأسرة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف ووزارة التربية والتعليم على تعاونهما الكبير في تحقيق نجاحات الجائزة المتألقة عام بعد عام كما شكرت سموها مجلس أمناء الجائزة ولجان التحكيم والتنظيم ووسائل الاعلام الداعمة.

وأعلنت سموها أسماء الفائزات بالجائزة حيث فارت بجوائز الفئات العشر للدورة الثامنة 81 متسابقة من الامارات و16 بلدا هي: مصر وفلسطين والأردن والهند وسوريا والمغرب وبنغلاديش وباكستان والصومال والبوسنة والهرسك والفلبين والبحرين وسلطنة عمان واثيوبيا وايران واندونيسيا.

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وبلغ عدد الفائزات من مدارس وزارة التربية والتعليم ومراكز ومعاهد تحفيظ القران الكريم الحكومية والخاصة 52 فائزة فيما بلغ عدد الفائزات من مراكز ومعاهد أصحاب الهمم 17 فائزة فيما بلغ عدد الفائزات من المؤسسات العقابية والاصلاحية 12 متسابقة.

وفازت بفئة افضل مدرسة في الجائزة مدرسة منار الإيمان الخاصة بعجمان باشراف الأستاذة فاطمة المطروشي فيما فاز بفئة افضل مركز تحفيظ للقران الكريم مركز بلال بن رباح بدبي باشراف جميلة العبار.

وتمكنت خمس فتيات من مصر والبحرين والهند من التتويج بحفظ القرآن الكريم كاملا وهن بحسب الترتيب: الأولى: هاجر عبد الناصر المتولي عبد الرحمن من مصر الطالبة بمركز البطين لتحفيظ القران الكريم بأبوظبي، الثانية: مريم مرعي محمد متولي من مصر الطالبة بمدرسة منار الإيمان الخاصة بعجمان، الثالثة: هاجر محمد تاج الدين محمد من مصر الطالبة بمدرسة الخير مدينة العين، الرابعة: زين خميس عبدالله النعيمي مرشحة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشقيقة، الخامسة: منال أحمد شبير أحمد من الهند الطالبة بمدرسة الابداع العلمي الدولية.

فيما تمكنت ست طالبات من حفظ 15 جزءا وهن: خديجة الكبرى محمد من الهند بمركز بلال بن رباح بدبي، مريم فارس أحمد علي محمد من مصر بمركز ميمونة بنت الحارث براس الخيمة - شيماء محمد غلام رباني من بنجلاديش بمركز الشيخ احمد بن راشد المعلا بام القيوين وأماني حسن درويش الحوسني– إماراتية بمركز آية بعجمان، وماسة يحي دالاتي من سوريا بمركز رأس الخيمة، ومحسنة حبيب عيسى من الهند بمركز البيت متوحد بأبوظبي.

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