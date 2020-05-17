الامارات | "أمن المطارات" تسهل عودة زوج وامرأته الحامل لموطنهما بعد لجوئهما لشرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيزا لدورها في العمل الخيري والإنساني، سهلت الإدارة العامة لأمن المطارات سفر زوج من الجنسية الهندية وزوجته الحامل في أشهرها الأخيرة إلى موطنهما الأم بعد توفير الموافقات المطلوبة لهما، وتوفير تذكرتي عودة لهما.

وأكد العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ورئيس اللجنة التنفيذية للقطاع الجوي بفريق إدارة الأزمات والكوارث، حرص شرطة دبي في إطار دورها الخيري والإنساني الذي يعكس هويتها المؤسسية، وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19"، على العمل على تسخير كل الإمكانيات من أجل التعامل مع أي حالة إنسانية وتقديم كل العون للمحتاجين.

وأشار إلى أن الزوجين حضرا إلى الدولة في زيارة، ولكن نتيجة للظروف العالمية الناجمة عن فيروس كورونا عجزا عن العودة لبلدهما، وتقطعت كافة السبل بهما ولم يعد لديهما ما يعينهما على تكاليف السكن ووجبات الطعام .

وأكد العميد ابن ديلان أن الزوجين لجآ إلى شرطة دبي من أجل مساعدتهما على العودة إلى موطنهما وأسرتهما، خاصة وأن الزوجة في انتظار مولودها، مبينا أن الإدارة العامة لأمن المطارات عملت فورا على إجراء اتصالات مع عدة جهات مختصة، نتج عنها موافقة قنصلية بلد الزوجين على تمكينهما من السفر، ومن ثم تم العمل على توفير تذاكر سفر لهما.

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وأشار إلى أن الإدارة العامة لأمن المطارات عملت أيضا على تسهيل إجراءات سفرهما التي شملت الفحوصات الطبية اللازمة، والإجراءات الأمنية المتبعة حتى غادرا الدولة.

وعبر الزوجان عن امتنانهما وشكرهما لشرطة دبي على ما قامت به من عمل إنساني نبيل في مساعدتهما في ظل هذه الظروف العصيبة.