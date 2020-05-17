الامارات | الليلة.. جلسة رمضانية افتراضية مباشرة لنخبة من المسؤولين والإعلاميين بعنوان: "كورونا بين اليوم والغد"

شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. جلسة رمضانية افتراضية مباشرة لنخبة من المسؤولين والإعلاميين بعنوان: "كورونا بين اليوم والغد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد نخبة من المسؤولين والإعلاميين الإماراتيين الليلة، جلسة رمضانية افتراضية لقراءة ومناقشة المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم وتقييم المرحلة الحالية وما سيعقبها من مراحل في الأيام المقبلة، وذلك في تمام التاسعة والنصف مباشرة عبر "قناة يوتيوب الإمارات اليوم" و"إنستغرام". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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