الامارات | بلدية مدينة الشارقة تنجز 3341 معاملة هندسية عن بعد خلال شهر

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة الشارقة تنجز 3341 معاملة هندسية عن بعد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الهندسة والمباني أنجز أكثر من 3341 معاملة عن بعد خلال شهر، في إطار حرص البلدية على تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أفضل المعايير وخصوصاً في ظل الظروف الحالية حيث فَعّلت نظام العمل عن بعد وقام قطاع الهندسة والمباني بوضع خطة شاملة لاستمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الهندسية وعدم تعطل مصالح الجمهور من خلال الاعتماد بشكل كبير على التحول الرقمي وكذلك الخدمات والتطبيقات الذكية التي يعمل بها بشكل دائم.
وأوضح مدير عام البلدية ثابت الطريفي أن نظام العمل عن بعد، ساهم في إضافة لمسات إبداعية ومشاريع ابتكارية في منظومة العمل، وأحدث فروقاً في إنجاز مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، نظراً لاستعدادها الكامل للتعامل مع التحديات المختلفة ونظرتها المستقبلية التي شكلتها، بفضل تبنيها أكبر مشروع رقمي وهو مشروع سابق، الذي أعطى إضافة نوعية في التسهيل على المتعاملين وإنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي، حيث ساهم بشكل كبير في إنجازها عن بعد، قبل أن تقوم بتطبيق النظام، فالخدمات الذكية لقطاع الهندسة والمباني دائماً وبتحديث وتطوير مستمر، ويمكن للمتعامل إنجاز معاملاته من منزله أو مكتبه.
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