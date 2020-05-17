الامارات | 9964 مواطناً يستفيدون من خدمات المساعدات الاجتماعية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9964 مواطناً يستفيدون من خدمات المساعدات الاجتماعية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة استمرار دعم آلية «العمل عن بعد» لإنجاز كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها لمستحقي المساعدات الاجتماعية خلال الأزمة الراهنة، وبما يضمن استمرارية إجراءات الحصول على المساعدة الاجتماعية خلال فترة أقل من الوقت المستغرق سابقاً في إنجاز المعاملة، مما يضمن للأسر التي تتعرض لمختلف الظروف، العيش والحياة الكريمة.

وبينت أن خدمات المساعدات الاجتماعية يستفيد منها حوالي 9964 مستفيداً من مواطني إمارة الشارقة، ضمن الفئات البالغ عددها 15 فئة، تتصدرهم فئة كبار السن بنسبة تزيد عن 40 % من إجمالي مستفيدي المساعدات الاجتماعية الشهرية.

وتفصيلا؛ قالت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية علياء عبيد الزعابي إن الدائرة أطلقت خدمة بعنوان «اتصل.. والخدمة تصل» تتيح للمتعامل الاتصال علي مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 065015501 لتقديم طلب الحصول علي مساعدة اجتماعية أو طلب الالتماس لإرجاع المساعدة أو استخراج إفادات الموجهة للمحكمة أو تسليم أي مستندات تضمن استمرارية المساعدة، فيما يقتصر الحضور الشخصي فقط للتوقيع علي معاملة استخراج البطاقة المصرفية.

وتابعت: تساهم خدمة «اتصل.. والخدمة تصل» في تقليل الوقت والجهد على متعاملي الدائرة والموظفين القائمين على تقديم الخدمات، وكذلك المسؤول المباشر؛ مما يعزز رفع مستوى الإنتاجية المهنية وإيصال المساعدة في أقل من وقتها المطلوب.

وأشارت إلى أن مركز إسعاد المتعاملين استقبل حوالي 6609 مكالمة منذ مطلع العام الحالي، بواقع 2035 طلب مساعدة اجتماعية، فيما بلغت عدد طلبات الالتماس الخاصة بإرجاع المساعدة الاجتماعية نحو 243 طلب التماس؛ حيث تم الموافقة على 54 طلباً بإرجاع المساعدة الاجتماعية بعد التحقق من استحقاقها.

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وأفادت بأن منذ بداية العام الحالي وإلى الآن تمكنت الدائرة من تحديث بيانات 6043 مستفيداً، بنسبة تصل إلى نحو 60% من العدد الإجمالي لعدد المستفيدين البالغ عددهم نحو 9964 مستفيداً، دون الحاجة للتواصل مع المستفيد، حيث يتم الاعتماد على التحديث من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، مما ساهم في تحديد استحقاق المساعدة وقيمتها دون الوقوع بأي أخطاء قد تؤثر سلباً في الوصول للبيانات الدقيقة.

وفيما يخص المساعدات العاجلة التي تُقدم إلى الأسر التي تتعرض لظروف طارئة، حيث تم التدخل وتأمين احتياجات 142 أسرة بإجمالي 212 خدمة منذ بداية العام 2020م، وضمان تمتعها بحياة كريمة وآمنة، حيث يتولى الفريق الميداني توصيل المساعدة العاجلة خلال أقل من 24 ساعة لها، بعد التأكد من الحالة واستحقاقها للمساعدة، وبما يتماشى مع المعايير الصحية التي تضمن سلامة الأسر والفريق الميداني.

ومن جانبها؛ ذكرت مدير إدارة الاتصال الحكومي، مها آل علي أن الدائرة استطاعت توقيع اتفاقية سند مع 36 جهة خاصة في عام 2020، بموجبها تمنح هذه الجهات خصومات ومزايا على خدماتها ومنتجاتها لصالح حاملي بطاقة سند المصرفية يتم إصدارها بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتمكن منتسبي الدائرة من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على المساعدات الاجتماعية الشهرية.

وأضافت مديرة إدارة الاتصال الحكومي، أن الدائرة حريصة علي زيادة عدد الشركات التي تمنح مزايا لبطاقة سند وذلك لدعم تلك الفئة وتقليل التكاليف التي يحتاجون إليها نظراً للظروف الاجتماعية التي يتعرضون لها في ظل محدودية الدخل، لافتةً إلى أنه يتم التركيز على الجهات التي تلبي احتياجات الأساسية للمستفيدين كالخدمات الصحية بالمستشفيات والصيدليات والمتاجر التي توفر الاحتياجات المعيشية الضرورية لتلك الأسر، وذلك تعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي بالمجتمع من قبل الشركات لصالح أفراد المجتمع من محدودي الدخل.

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