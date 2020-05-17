الامارات | شرطة دبي تقبض على آسيوي استفز مشاعر المواطنين والمقيمين بالدولة عبر "تيك توك"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تقبض على آسيوي استفز مشاعر المواطنين والمقيمين بالدولة عبر "تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني في شرطة دبي لـ"الإمارات اليوم" أنه تم ضبط شاب آسيوي صاحب الفيديو المسيء لعملة الدولة، الذي استفز الجميع بادعائه العطس ثم استخدام ورقة مالية بدلاً من المناديل الورقية، ثم رميها على الأرض.

وقال المصدر لـ"الإمارات اليوم" إن هذا الشخص لديه شركة إنتاج محتوى مرئي في دبي، لافتاً إلى أنه فور تلقي المعلومات تم تتبعه من قبل الدوريات الإلكترونية وتحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، مؤكداً أن هذه السلوكيات مرفوضة كلياً ويتم التعامل معها بحزم.

يذكر أن الشاب المقبوض عليه ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على شبكة تيك توك، واعتاد تصوير فيديوهات في شوارع عامة بدبي، لكن قوبل الفيديو الذي ضبط بسببه بموجة عارمة من الاستياء.

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