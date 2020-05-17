الامارات | "شرطة دبي تنهي معاناة آسيوي وزوجته الحامل بسبب "كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة دبي تنهي معاناة آسيوي وزوجته الحامل بسبب "كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سهلت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي سفر رجل من الجنسية الهندية وزوجته الحامل في أشهرها الأخيرة إلى موطنهما الأم بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، وتوفير تذكرتي عودة لهما.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، رئيس اللجنة التنفيذية للقطاع الجوي بفريق إدارة الأزمات والكوارث، العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، إن الزوجين حضرا إلى الدولة في زيارة، لكن نتيجة للظروف العالمية الناجمة عن جائحة كورونا عجزا عن العودة لبلدهما، وتقطعت كل السبل بهما ولم يعد لديهما ما يعينهما على تكاليف السكن والطعام.

وأضاف أن الزوجين لجآ إلى شرطة دبي من أجل مساعدتهماعلى العودة إلى موطنهما ،خصوصاً أن الزوجة في انتظار مولودها، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لأمن المطارات أجرت اتصالات مع جهات عدة ذات صلة، وحصلت على موافقة قنصلية بلد الزوجين على تمكينهما من السفر، ومن ثم توفير تذاكر سفر لهما.

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وأشار العميد بن ديلان إلى أن الإدارة العامة لأمن المطارات عملت أيضاً على تسهيل إجراءات سفرهما التي شملت الفحوص الطبية اللازمة، والإجراءات الأمنية المتبعة حتى غادرا الدولة، مؤكداً أن هذا التصرف يأتي في إطار الدور الخيري والإنساني الذي يعكس هوية شرطة دبي المؤسسية، وحرصها على تسخير كل الإمكانات لتقديم كل العون للمحتاجين.

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