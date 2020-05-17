الامارات | «التربية» تنفي صحة بدء العام الدراسي الجديد في يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تنفي صحة بدء العام الدراسي الجديد في يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم صحة بدء العام الدراسي المقبل في شهر يوليو المقبل، مشددة على ضرورة التأكد من المعلومات المتداولة، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم إتاحة المجال لتداول المعلومات المغلوطة والشائعات.

وكان أولياء أمور طلبة زودوا «الإمارات اليوم» بمقطع صوتي متداول عن انتهاء العام الدراسي الجاري في شهر يونيو المقبل، ثم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، وخطة تقويم العام الدراسي المقبل، والذي ادعت المتحدثة في المقطع أنه سيبدأ في يوليو المقبل، ثم ستكون إجازة الفصل الدراسي الأول من شهر سبتمبر حتى ديسمبر أو يناير المقبلين، ثم يبدأ الطلبة دوامهم في المدارس خلال يناير.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا المقطع وغيره المجهولة المصدر عارٍ تماماً من الصحة، داعية ذوي الطلبة والميدان التربوي والمهتمين بالشأن التعليمي، إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الادعاءات مجهولة المصدر، ومنوهة بأن أي إجراءات ستُتخذ ستصدر الوزارة بها تصريحاً رسمياً.

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وأوضحت الوزارة في البرنامج الزمني للتعليم والتقييم الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أخيراً، أن الفترة الزمنية للفصل الدراسي الجاري 14 أسبوعاً، بدأت في الخامس من أبريل الماضي، وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل، وهو آخر يوم لدوام المعلمين والإداريين في المدارس.

وأشار البرنامج الزمني إلى أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث خُصص لتهيئة الطلبة وتعريفهم بالمنصات التعليمية للتعلم الذكي، مع بدء عمليات التدريس، وفي الأسبوع الثامن (في الفترة بين 24 و28 مايو الجاري)، تُستكمل عمليات التعليم في الأيام التي لا تقع في الإجازة، من دون تنفيذ تقييمات تكوينية أو ختامية.

ولفت الدليل إلى أن الثاني من يوليو هو موعد انتهاء دوام الطلبة، ثم تبدأ الفصول الصيفية الذكية من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 18 (في الفترة من الخامس من يوليو إلى السادس من أغسطس)، ولمدة شهر.

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