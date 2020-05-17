الامارات | "إقامة دبي" تتكاتف مع جهود الإمارات في إجلاء رعايا الدول إلى أوطانهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" تتكاتف مع جهود الإمارات في إجلاء رعايا الدول إلى أوطانهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استمرارية تقديم خدماتها لرعايا الدول الذين سيغادرون أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة للعودة إلى أوطانهم، بعد أن تعذر عليهم مغادرة البلاد بسبب الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك على هامش الجهود التي تبذلها إقامة دبي لتسهيل إجراءات مغادرة الجالية الهندية العالقة في الدولة، وإنهائها في وقت قياسي. ونتج عنها رسائل الشكر والثناء من قنصلية جمهورية الهند لإقامة دبي وعناصرها المتميزة في مطارات دبي على الجهود المبذولة التي حملت في طيها روح السعادة والأمان.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في تسهيل إجراءات السفر لرعايا الهند الصديقة ومرافقيهم للعودة إلى الهند عبر مطار دبي الدولي بكل يسر، وذلك بعد أن تعذر عليهم العودة إلى أوطانهم بسبب توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، حيث اتخذت إقامة دبي كل التدابير الاحترازية الوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية لضمان سلامة المسافرين المغادرين عبر مطارات دبي و مأموري الجوازات.

Advertisements

وأوضح المري انه تم تخصيص كاونترات خاصة ذات حاجز زجاجي بين الموظف والمسافر، إلى جانب توفير كاميرات حرارية من قبل الجهات المعنية للكشف عن حالة المسافرين قبل وصولهم لموظف الكاونتر، مشيراً إلى أنه تم تخصيص كادر متميز من الموظفين لمتابعة إجراءاتهم بكل كفاءة واحترافية، كما حرصت إقامة دبي على توديعهم توديعاً خاصاً من خلال ملصق يحمل عبارة "رافقتكم السلامة إلى لقاء قريب" يتم وضعه على جوازات السفر لجميع الجاليات التي غادرت البلاد ومن ضمنها رعايا الهند، ليكون ذلك بمثابة الأمل والطمأنينة لهم، ومؤكداً أن ذلك استجابة للتوجيهات العليا من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن اللواء المري التعاون والجهود المبذولة مع جهات عدة، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي ومطارات دبي وطيران الامارات وشركات الطيران، التي أثمرت عن تسهيل للإجراءات وإنهائها في وقت قياسي، كما ثمن التنسيق المتميز مع القنصلية الهندية بدبي في هذا الصدد، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news