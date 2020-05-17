الامارات | جامعة أبوظبي تطور نموذجاً واقي للوجه من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أبوظبي تطور نموذجاً واقي للوجه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة أبوظبي عن عملها جنباً إلى جنب مع مستشفيات الإمارة، لتصميم وإنتاج أكثر من 1000 طوق خاص بواقي الوجه الطبي باستخدام طابعات الجامعة ثلاثية الأبعاد في غضون يومين فقط، مشيرة إلى أنها طورت نموذجاً لواقي الوجه الطبي ليتم تقديمه للمستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكدت الجامعة نجاح أعضاء الهيئة التدريسية في التوصل إلى تصميم معدل للواقي عبر قص مادة «بي إي تي» بالليزر ليكون أكثر راحة عند استخدامه. وتم ذلك في وقت قياسي، حيث قام فريق جامعة أبوظبي في غضون يومين فقط بوضع تصميم جديد تم استيحاؤه من التصميم المعروف بهدف معالجة مشكلتي الحفاظ على الراحة مع طول الاستخدام وزيادة سرعة الإنتاج والتجميع، مشيرة إلى انه تمت تجربة 8 تصاميم قبل اعتماد التصميم النهائي للواقي. ووظف الفريق تقنيات القص باستخدام الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الدروع والأطواق، بالإضافة إلى قيام الفريق بإعادة تصميم أداة ملحقة لمقابض الأبواب تسهم في الوقاية من لمس المقابض وبذلك تقلل من احتمالية انتقال العدوى.

وقال مدير جامعة أبوظبي، الدكتور وقار أحمد: «كجزء من التزامنا برفد جهود قطاع الرعاية الصحية في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، تعتز جامعة أبوظبي بتزويد مستشفيات في أبوظبي بأطواق واقي الوجه لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19، حيث استطعنا أن نوظف التكنولوجيا الحديثة باستخدام الموارد المتوفرة في مرافق الجامعة والخبرات المتميزة التي يتمتع بها أعضاء الهيئة التدريسية وفريق المساعدة التدريسية، متطلعين إلى المضي قدماً بتقديم الدعم لمزيد من المستشفيات وتأدية دورنا المجتمعي في مواجهة انتشار الفيروس».

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إلى ذلك، قال عميد كلية الهندسة بالجامعة، الدكتور حمدي الشيباني: «نجحنا في تطوير نموذج لواقي الوجه في مختبراتنا بل وقمنا بإدراجه ضمن مناهجنا لتعزيز مهارات الطلبة العملية، حيث نؤمن بضرورة تمكين الطلبة من استخدام التقنيات الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات القطع باستخدام الليزر، الأمر الذي يسهم في توفير تجربة أكاديمية شاملة لهم تضمن جاهزيتهم لخوض غمار سوق العمل.»

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