الامارات | "الصحة": 731 إصابة جديدة بـ "كورونا" و581 حالة شفاء و6 وفيات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص جديد ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص وكشفت عن 731 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و581 حالة شفاء، وست وفيات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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