الامارات | «حمدان التعليمية» تدعم منظمة «إيسيسكو»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء «صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم الإيسيسكو» لدعم أهداف المنظمة التعليمية. جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بـ«الإيسيسكو»، الذي انطلق تحت عنوان «المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ - كوفيد 19». Advertisements وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار المرجعي والأسس المبدئية بشأن اتفاق الطرفين على تفعيل التعاون والشراكة البناءة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجال التعليم، حيث اتفق الطرفان على التعاون للإسهام في دعم جودة التعليم وتعزيزها في الدول الإسلامية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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