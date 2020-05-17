الامارات | توزيع 200 جهاز قياس حرارة على حراس البنايات في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 200 جهاز قياس حرارة على حراس البنايات في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّعت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة - إدارة الرقابة والتفتيش، 200 جهاز قياس حرارة على حراس عدد من البنايات في منطقة الدانة بأبوظبي، إضافة إلى 200 ملصق توعوي بخمس لغات، ضمن إطار تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف توعية حراس البنايات بالإجراءات الاحترازية والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت الملصقات التي تم توزيعها على حراس البنايات عبارات وإرشادات بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا بلغات عدة.
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