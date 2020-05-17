الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «صندوق»

اقترح قارئ عمل مبادرة أو صندوق تشرف عليه الجهات الرسمية المعنية، لمساعدة الأسر المتعففة التي لا تستطيع دفع الإيجار خلال هذه الفترة، على خلفية توقف العديد من الأشخاص عن العمل قسراً.

تسليم

رفض عامل في شركة «توصيل» الصعود إلى منزل أحد المتعاملين في بناية سكنية بأم القيوين لتسليمه مشترياته، وطلب منه النزول إليه لاستلامها، معللاً ذلك بالمخاوف من إصابته بفيروس «كورونا».

إزعاج

على الرغم من تقييد الحركة من الساعة 10 ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، فإن بعض سائقي الدراجات النارية في أم القيوين يتعمدون إزعاج السكان بإصدار أصوات مزعجة في أوقات متأخرة من الليل، مطالبين شرطة الإمارة بنشر دوريات لضبط المخالفين وتوفير الراحة للسكان.

كمامات

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يتسبب الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المباني السكنية، خصوصاً خلال استخدامهم المصاعد مع آخرين، في إثارة مخاوف بقية السكان من انتشار فيروس «كورونا»، ودعا قراء إلى تخويل حراس المباني منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من استخدام المصاعد.

فاتورة

استغرب متعامل مع إحدى شركتَي الاتصالات تلقيه، عبر هاتفه المتحرك وفي توقيت متقارب، فاتورتين بمبلغين ماليين مختلفين، متعلقتين بالرسوم الشهرية لاشتراكه في إحدى الباقات التي تقدمها الشركة لعملائها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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