الامارات | بث صلاتي العشاء والتراويح من جامع الشيخ زايد في رأس الخيمة عبر البث المباشر

شكرا لقرائتكم خبر عن بث صلاتي العشاء والتراويح من جامع الشيخ زايد في رأس الخيمة عبر البث المباشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة عن نقل صلاتي العشاء والتراويح من جامع الشيخ زايد برأس الخيمة عبر البث المباشر إلى كافة مناطق الإمارة وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسوف تقتصر إقامة الصلاة على الإمام واثنين من المصلين الذين سيؤدون الصلاة مع مراعاة جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويهدف القرار إلى الحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل ومظاهر إقامة الشعائر الدينية وابقاء الجمهور على تواصل روحي مع بيوت الله في جميع أنحاء الإمارة في ظل هذا الظرف الاستثنائي.

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