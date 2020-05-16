الامارات | هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي تحدد عطلة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي تحدد عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي عطلة عيد الفطر من 29 رمضان ولغاية 3 شوال. وأفادت الهيئة بأن الدوام الرسمي يستأنف بتاريخ 4 شوال. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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