الامارات | شرطة أبوظبي تشارك بالخوذة الذكية في حملة تبرع بالدم بالتعاون مع دائرة الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك بالخوذة الذكية في حملة تبرع بالدم بالتعاون مع دائرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت شرطة أبوظبي بالخوذة الذكية الحرارية في حملة تبرع بالدم للكشف عن المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتعاون مع دائرة الصحة وتقوم بقياس درجة حرارة عدد كبير من الأشخاص في فترة زمنية وتبعث إنذارا آليا للمستخدم وبشكل ذكي.



ويأتي استخدام هذه التقنية المتطورة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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