الامارات | محمد بن راشد: مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ترأست الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. أعمالنا للسنة السابقة: 200 مشروع إغاثي ومعرفي وصحي .. 70 مليون مستفيد في 108 دول .. 124 ألف متطوع .. مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله .. ولفريق عملي الإنساني .. شكرا لكم .."
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