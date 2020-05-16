قعت مجموعة stc وشركة نوكيا اتفاقية إطارية رئيسية مدتها خمس سنوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع إجراءات شراء أحدث أجهزة وبرامج وخدمات نوكيا لمجموعة stc لتقديم خدمات مبتكرة بشكل أسرع لمشتركيها باعتبارها شركة رائدة. وسيسمح ذلك لشركات مجموعة stc بشراء التقنيات المتطورة بسلاسة مثل تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والشبكات البصرية وإدارة تجربة العملاء التي توفرها نوكيا عبر محفظتها الشاملة لتقنيات الشبكات المتنقلة والثابتة.
ولأول مرة، جرى التوقيع على الاتفاقية عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم الاعتماد في توقيعها عن بُعد كليًا على ابتكارات البرمجيات وكفاءة تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، ونجح الطرفان في إجراء حفل التوقيع الافتراضي في إطار بيئة رقمية بفضل هذه التقنيات المبتكرة. ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، والرئيس التنفيذي لنوكيا رجيف سوري.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعةstc المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع نوكيا تنسجم مع متطلبات برنامج stc لتعزيز المحتوى المحلي "روافد" تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيراً إلى حرص الشركة الدائم على الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحقيق التحول الرقمي وتقديم أحدث التقنيات والخدمات بما يثري حياة عملائها.
من جانبها قال النائب الأعلى لرئيس نوكيا في الشرق الأوسط وافريقيا عمرو الليثي: "نحن ملتزمون بتزويد stc بأحدث التقنيات التي نمتلكها من خلال منهجية مرنة بما يدعم رؤية stc وتطلعاتها لتصبح شركة رائدة في التقنيات الرقمية على المستوى العالمي وتمكينها بالخدمات المبتكرة والمنصات المناسبة لتحقيق تحولها الرقمي. وتعد هذه الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية في العلاقات الاستراتيجية بين الشركتين، وتمثل دليلاً قويًا على متانة العلاقة التي تربطنا على مر السنين".
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية استراتيجية بين stc ونوكيا بمراسم توقيع عبر "الواقع المعزز" لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.