الجامعة الألمانية الأردنية ومعهد المحاسبين الإداريين يتعاونان لتطوير مهارات الطلاب

أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، المنظمة التعليمية الرائدة عالمياً في النهوض وسد فجوة المهارات في مهنة المحاسبة الإدارية حول العالم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، يقدم من خلالها المعهد برامج مهنية للطلاب في الجامعة.

وبموجب الاتفاقية، يوفر المعهد برنامج الحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)، التي تعتبر واحدة من الدراسات الأكاديمية التكميلية في الجامعات والتي تقوم على تجهيز الطلبة للعمل في الوظائف الادارية ، إذ يمثل اجتياز هذا البرنامج تقييماً متقدماً لخبراء المحاسبة والتمويل في مجال الأعمال مع التركيز بشكل كبير على التقارير المالية والتخطيط والأداء والمراقبة وصنع القرار المالي.

بهذا الصدد، أكدت هنادي خليفة مدير أول في قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين، على التزام معهد المحاسبين الإداريين بإطلاق المبادرات التي من شأنها صقل مهارات الشباب الطموحين في المنطقة وحول العالم.

وأضافت خليفة: "تهدف اتفاقية التعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية إلى تطوير المهارات وخبرات الطلبة في مجالات متنوعة كالأتمتة والتحول الرقمي التي تأثر وبشكل كبير على قطاع المحاسبة والتمويل، وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها والمناخ الاقتصادي غير المستقر في الوقت الحالي، يجب على الطلبة تطوير مهاراتهم بأكبر قدر ممكن، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إيصال المعرفة ورفد الطلبة بالخبرات التي ستساعدهم في مسيرتهم المهنية".

وبهذا الصدد، قال مالك الشرايري عميد كلية العلوم الإدارية واللوجستية في الجامعة الألمانية الأردنية: "يتماشى هذا التعاون مع الأهداف الاستراتيجية لكلية العلوم الإدارية واللوجستية في الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك لتوفير التعليم التطبيقي والتدريب المرتبط بالصناعة والتعلم التجريبي والتميز المهني والموجه نحو احتياجات السوق والصناعة".

وأضاف: "تمثل هذه الاتفاقية العلاقة طويلة الأمد بين كلية العلوم الإدارية واللوجستية في الجامعة الألمانية الأردنية ومعهد المحاسبين الإداريين، حيث نجح برنامجنا البكالوريوس في المحاسبة الدولية بعام 2019 على أخذ موافقة رسمية من معهد المحاسبين الإداريين، وذلك ما يعزز من استعداد طلابنا للتميز في مجال المحاسبة الإدارية، كما نمتاز اليوم مع طلابنا وخرجينا ليس فقط بكوننا البرنامج المحاسبي الأول والوحيد المعتمد من المعهد في الأردن، ولكن أيضًا من خلال شراكتنا مع المعهد وإعطائنا المنح الدراسية لعدد من طلابنا المميزين".



وضمن الاتفاقية، ستقوم الجامعة الألمانية الأردنية بإنشاء فصل للطلاب بدعم من معهد المحاسبين الإداريين لتعزيز المعرفة والوعي حول المعهد وشهادة المحاسب الإداري المعتمد.

ويلتزم معهد المحاسبين الإداريين بتقديم 10 منح لدراسة واختبار شهادة المحاسب الإداري المعتمد للطلاب المتفوقين من جميع التخصصات في الجامعة. وسيعمل المعهد والجامعة معاً لدعم وتعزيز البرامج البحثية المختلفة لأعضاء الكلية. كما ستطلق الجامعة برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد في وقت ما خلال العام المقبل.