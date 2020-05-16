رشحوا أطفالًا يستحقون البهجة في هذه الأوقات العصيبة



أطلقت شركة توزيع لعب الأطفال الرائدة في المنطقة – PINCA – مبادرة من منطلق إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تهدف إلى دعم الأطفال الأكثر حاجة للمساعدة في ظل الآثار السلبية للوباء المستجد! تتمثل مبادرة PINCA بالشراكة مع أكبر العلامات التجارية وأكثرها شعبية بين الأطفال في دعوة الجميع إلى ترشيح طفل في محيطهم يكون قد تضرّر بشكل كبير جرّاء الوباء. قد ينتمي الطفل المرشّح إلى أسرة تأثرت بظروف التسريح من العمل، أو انخفاض الدخل، أو المرض، أو الانفصال، وقد ينتمي أيضًا إلى فئة الأطفال الذين أصيبوا بالفعل بفيروس ’كوفيد-19‘ وجاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية، ثم تعافوا ، أو ما زالوا في طور العلاج في المستشفيات الآن.

تدعوا شركة PINCA الجميع إلى المشاركة في نشر البهجة بين الأطفال الأكثر احتياجًا لها الآن، من خلال ترشيح طفل مستحق من خلال الموقع الإلكتروني المصمّم خصيصًا لهذا الغرض https://forms.gle/hQvBaS8ve3gbUMfd8. الترشيح في غاية السهولة وبالمجان! ستقوم الشركة بإعداد قائمة بأكثر الأطفال استحقاقًا من المرشحين، وستقوم بإرسال هدايا خاصة لهم جميعًا في الأيام والأسابيع القادمة.

تفخر شركة PINCA بالشراكة في هذه المبادرة مع العلامات التجارية الشهيرة مثل LEGO، Crayola، Kiddie Zone، Frozen Ribbons، My Booktopia، Playmart، وغيرها الكثير، لإرسال صناديق رائعة مليئة بالألعاب والمفاجآت والحلوى لكل الأطفال الذين تم اختيارهم. إذا كنتم على معرفة بأطفال تأثروا بهذا الوباء المستجد، تفضلوا بترشيحهم الآن وساعدونا لنرسم البسمة على وجوههم البريئة!

لمعرفة أحدث الأخبار الخاصة بالحملة، تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال @pincaplay