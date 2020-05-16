"حي دبي للتصميم" ينضم إلى# AThread4Cause لصنع ملابس طبية

انضم حي دبي للتصميم d3 إلى حملة #AThread4Cause من "مجلس الأزياء العربي" التي تهدف لمقاومة جائحة كوفيد-19 عبر تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي. وانضم للمبادرة سبعة شركات عاملة ضمن حي دبي للتصميم، تحولت من إنتاج ملابس السهرة إلى ملابس طبية واقية وأقنعة الوجه الجراحية المخصصة للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

وقد تعهد حي دبي للتصميم الذي يعتبر قلب التصميم النابض في دبي، ويضم أكثر من 9000 متخصص و 385 شركة، بدعم الحملة التي تدعو مصممي الأزياء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلى توظيف مهاراتهم اليدوية وموهبتهم بالأزياء الراقية وتجييرها لصناعة ملابس جراحية وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بها.

وبموجب هذه المبادرة سيصنع سبعة شركاء مع أكثر من 50 خياطا ملابس طبية معتمدة. ولتسهيل النواحي اللوجستية، ستستضيف d3 مركز توزيع موحد يتم فيه تخزين وتسليم ملابس الحماية والأقنعة الجراحية التي ينتجها مصممو d3 بالإضافة إلى مصممين آخرين في الإمارات العربية المتحدة. سيؤدي ذلك إلى تحويل مجتمع الأعمال في حي دبي للتصميم إلى مركز استراتيجي لمعدات الحماية الشخصية المصنوعة من قبل علامات تجارية فاخرة.

وقالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم:"يسرنا دعم هذه المباردة كون الحي يعتبر الوجهة الرئيسية للتصميم والابتكار في الشرق الأوسط، مع ستة مصممين مقرهم في حي دبي للتصميم، حيث نهدف إلى الاشتراك بجهود حماية العاملين في قطاع الصحة من خلال المساهمة في بناء مخزون الإمارات من الملابس والأقنعة، ويدعمنا في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية القوي والبنية التحتية في دبي".

وأضافت: "جذب المواهب ورعايتها يربط مجتمعنا معا ويجعله قادرا على التماهي مع رؤية قادة الإمارات الرامية لتعزيز المعرفة والابتكار والإبداع. ما رأيناه اليوم هو ما يمكن أن تحققه إرادة المجتمع ويظهر قدرة حي دبي للتصميم على إنجاح المبادرة وتسهيل التعاون بين أفراده معا بطريقة تشكل شهادة على التفاني والروح الإبداعية والكرم في مجتمعنا".

وقال ايكوب أبريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: "نقدر عالياً الدعم المتميز الذي قدمه d3 لحملة # AThread4Cause فتكاتفه معنا عزز "شبكة مصممي الطوارئ"، وفي هذا الوقت المضطرب أثبتت صناعة الأزياء العربية قدرتها العالية على تشغيل سلسلة قيمة محلية".

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مايكل سينكو، صاحب علامة أزياء في دبي، من بين شركاء الأعمال السبعة الذين شاركوا في المبادرة. يقول في بيان مع شريكه سيد علي: "في الظروف الاستثنائية لانتشار هذا الوباء، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف معا. المستقبل ليس قاتماً ومن المهم منح الناس شيئاً يؤمنون به. نحن بحاجة إلى إبراز الشعور بالانتماء وروح المجتمع، والأمل الذي تجلبه صناعة الموضة إلى عالمنا. نحن فخورون بكوننا جزءا من استجابة حي دبي للتصميم لمبادرة # AThread4Cause ونعتقد أنها تعلي قيمة الموضة والتصميم في دبي".

أضافت ياسمين يحيى، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة Maison Yeya، التي أدت دوراً أساسياً في العمل على المشروع منذ إنشائه: " نواجه جميعا ومعاً وضعاً غير مسبوق. لقد عملت الإمارات العربية المتحدة بجهد كبير لمعالجة الوضع الحالي، والمجتمع الإبداعي على أتم استعداد لدعم هذه الجهود لأنه من واجبنا أن نقف متحدين ضد هذا التحدي".

وبالإضافة إلى سينكو و Maison Yeya ، توجد على قائمة الداعمين للمبادرة كل من Amato و Furne One، والمصممة الإماراتية يارا بن شكر، والمصرية مرمر حليم، والمصمم العربي/الأمريكي زيد فاروقي، وتجارة الملابس النسائية بالتجزئة سي فاشون.

ولضمان تزويد المصممين بمواد وفيرة ولدعم الموردين المحليين، عقدتd3 شراكة مع شركة تصنيع أقمشة سعودية مقرها دبي، لتزويد العلامات التجارية المشاركة بالمبادرة بأكثر من أربعة أطنان من النسيج.

تأتي مشاركة d3 في # AThread4Cause بعد أن تمت دعوة المبدعين والعلامات التجارية لمستحضرات التجميل وموردي الصناعة للانضمام إلى "شبكة مصممي الطوارئ" التابعة لمجلس الأزياء العربي، ودعم المجتمع من خلال إنتاج معدات الوقاية الشخصية لأبطال الخطوط الأمامية. علما أنه تم إنشاء المبادرة من قبل الذراع الخيرية للمجلس.

يمكن للشركات الراغبة في التسجيل المبادرة والمساهمة بشكل إيجابي في جهود الإمارات العربية المتحدة للحد من الفيروس وحماية المهنيين الطبيين في أنحاء البلاد، عبر التقدم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الأزياء العربي.