الامارات | محمد بن زايد يعزي هاتفياً أحمد الحاج الحبروش بوفاة والدته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - واجب العزاء إلى أحمد الحاج عبدالله الحبروش بوفاة والدته "رحمها الله" . وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. من جانبه أعرب الحبروش عن شكره وتقديره لمبادرة سموه وما أبداه من مشاعر مواساة صادقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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