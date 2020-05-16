الامارات | «الصحة» تجري 38 ألف فحص للكشف عن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجري 38 ألف فحص للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 747 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21 ألفاً و831.

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 210 حالات. وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين. وأعلنت الوزارة عن شفاء 398 حالة جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 7328.

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