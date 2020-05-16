الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن اليوم آخر موعد لتسجيل طلبة الصف الـ12 بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية، للعام الدراسي 2020-2021، داعية الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل حتى لا يفقدوا حقهم في المقعد الدراسي.
وكانت الوزارة مددت فترة تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال تعليمهم الأكاديمي، وحرصاً منها على مستقبلهم، كما وفرت الوزارة طلبات الالتحاق الخاصة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات.
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