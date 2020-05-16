الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف درهم، بتهمة نقل 22 أسطوانة غاز كبيرة الحجم خلافاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بذلك.
وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه كان على رأس عمله حين اشتبه في المركبة التي كان يقودها المتهم، وطلب منه إثبات هويته ومعه مرافق له، وتم التأكد من أنهما غير مطلوبين، وأقر المتهم بأن شخصاً طلب منه توصيل المركبة مقابل 50 درهماً.
وبفتح الباب الخلفي للسيارة، تبين أنها تحوي أسطوانات غاز، وحاول مرافقه الهروب من المكان، لكن تم اللحاق به وضبطه.
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إعداد: محمد فودة
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