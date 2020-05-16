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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل آسيوي ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف درهم، بتهمة نقل 22 أسطوانة غاز كبيرة الحجم خلافاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بذلك.

وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه كان على رأس عمله حين اشتبه في المركبة التي كان يقودها المتهم، وطلب منه إثبات هويته ومعه مرافق له، وتم التأكد من أنهما غير مطلوبين، وأقر المتهم بأن شخصاً طلب منه توصيل المركبة مقابل 50 درهماً.

وبفتح الباب الخلفي للسيارة، تبين أنها تحوي أسطوانات غاز، وحاول مرافقه الهروب من المكان، لكن تم اللحاق به وضبطه.

 

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تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

إعداد: محمد فودة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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