الامارات | متطوعو " مدينتك تناديك" يسلمون الوجبة رقم مليون لسكان منطقة نايف

شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو " مدينتك تناديك" يسلمون الوجبة رقم مليون لسكان منطقة نايف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلم المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ‏عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي ضرار بالهول الفلاسي الوجبة رقم مليون لسكان منطقة نايف في دبي، ضمن الجهود المبذولة على مدار 55 يوماً لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المنطقة، والتي وصلت بعدد الإصابات إلى الرقم صفر أخيراً.

وقال الفلاسي أن متطوعو حملة " مدينتك تناديك" نفذوا نحو 29 ألف ساعة تطوعية، حققت وفراً مالياً بمقدار 9 ملايين و 77 ألف درهم.

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وذكر أن الحملة حققت إنجازاً عظيماً، قام به متطوعو الحملة، ووجه لهم جزيل الشكر، معرباً عن استعداد الحملة لتقديم خدماتها خلال معرض اكسبو دبي 2021 .

ولفت إلى أن الجهود المبذولة في منطقة نايف تعتبر مجتمعية بامتياز حيث تشارك فيها معظم المؤسسات، بالإضافة إلى المتطوعين، الذين يقومون بتزويد الناس بالسلال الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة صحة في دبي، من حيث تأمين الرعاية الصحية اللازمة، كذلك الجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، في عمليات التعقيم، وتوفير النظافة التامة، الأمر الذي يحاصر الوباء ويقلل من احتمالات الإصابة به..

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