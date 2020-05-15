الامارات | إعادة افتتاح السوق الصيني بعجمان غدا أمام الجمهور وفق إجراءات احترازية مشددة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح السوق الصيني بعجمان غدا أمام الجمهور وفق إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة السوق الصيني بعجمان عن إعادة افتتاح أبوابه لاستقبال الجمهور ابتداء من يوم غدا، وفق إجراءات احترازية مشددة، وضمن الاشتراطات التي حددتها الدائرة الاقتصادية بالإمارة والجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا".

وأشارت في تعميمها الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه أنه تمت الموافقة على افتتاح أبواب السوق أمام الجمهور من قبل إدارة منطقة عجمان الحرة، إذ سيتم إستئناف العمل بالسوق الصيني بعجمان بتاريخ 16 مايو 2020.

وأشار التعميم إلى أهم الإجراءات الواجب اتباعها وهي: تعديل اوقات العمل بالسوق الصيني بعجمان خلال شهر رمضان لتكون من الساعة 14:00 حتى الساعة 22:00، ولن يسمح لجميع المطاعم العاملة داخل السوق الصيني بتقديم أي وجبات داخل المطاعم، و يسمح فقط بتقديم الطعام الذي يتم تناوله خارج المطاعم.

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وتضمنت الإجراءات الاحترازية الالتزام بارتداء الكمامة و القفازات أثناء التسوق بطريقه صحيحة و قياس درجة الحرارة عند الدخول للسوق للجميع، ومنع دخول الأطفال دون سن 12 عاماً، و كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عاماً إلى السوق، ومدة التسوق يجب أن لا تزيد عن ثلاثة ساعات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واشتملت الإجراءات أيضا على أن جميع أماكن الترفيه، مثل الملاعب، وغرفة الصلاة وغرفة القياس ستكون مغلقة، ولن يتم فتح إلا البوابة الرئيسية والبوابة رقم 9 فقط وباقي البوابات ستكون مغلقة إلى حين إشعار آخر.

ودعت إدارة السوق جميع رواد السوق والمتسوقين التقيد بإجراءات مكافحة انتشار الأوبئة المتبعة في السوق الصيني بعجمان والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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