الامارات | محمد بن راشد: الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،ان الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات وذلك خلال حملة"10 مليون وجبة ".
وقال سموه في حسابه على تويتر :اختتمنا اليوم حملتنا الانسانية لإطعام الطعام. هدفنا " 10 مليون وجبة " وتم تحقيق 15.3 مليون وجبة.. أكثر من 100 ألف مشارك في الحملة من 115 جنسية..و 1000 متطوع يعملون يوميا في التوزيع..جمعياتنا الانسانية وشركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات".
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