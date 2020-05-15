الامارات | "الصحة" تعلن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوص في الإمارات.

وأكدت الوزارة أنها أجرت أكثر من 38 ألف فحص كورونا، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، في حين كشفت عن 747 إصابة جديدة، و398 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

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