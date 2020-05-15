الامارات | مجلس راشد بن حميد يناقش استثمار الإمارات للقوة الناعمة خلال الأزمات

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس راشد بن حميد يناقش استثمار الإمارات للقوة الناعمة خلال الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الجلسة الخامسة من جلسات المجلس الرمضاني الافتراضي التي بُثت عن بُعد تحت عنوان «كيف تبني الدول والمدن قوتها الناعمة».

وشهدت الجلسة حواراً علمياً أثراه مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والأمين العام لمجلس القوة الناعمة والأمين المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سعيد العطر، وبمشاركة الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي.

واستهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي حديثه خلال الجلسة عن «يوم زايد للعمل الإنساني»، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، جسّد القيم الإنسانية النبيلة من العطاء والإيثار وفعل الخير التي تعد من أهم السمات المتأصلة في دولة الإمارات.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «نعيش هذه الأيام ذكرى عطرة لقائد ومؤسس دولة الإمارات، الذي أسّس الدولة وصنع أمة وقدّم للعالم قدوة في العمل الإنساني تلهم الأجيال، وقد سطر التاريخ اسمه بأحرف من نور، وتواصل قيادتنا نهج القائد والمؤسس، حيث تقدم نموذجاً متفرداً في العطاء غير المحدود، وهو من القيم الأصيلة التي رسخها الشيخ زايد طيب الله ثراه في نفوس أبناء الإمارات، والتي تمثل مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعاً».

وأضاف: «عند مناقشة أبرز المفاهيم حول القوة الناعمة، لابد أن نتذكر الإنجازات والمشاريع التنموية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي وصلت لجميع أنحاء العالم، والمبادرات الإنسانية التي أطلقها لتلبية احتياجات الإنسان المستحق في مختلف الدول، وأن هذه المبادئ السامية والمواقف الإنسانية ستبقى ثروة حقيقية لشعب الإمارات».

وتناول سعيد العطر خلال الجلسة عدداً من أبرز المحاور الأساسية حول مفهوم القوة الناعمة، وأهم أدوات بناء الدول لقوتها الناعمة واستثمارها خلال الأزمات.

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وأوضح أن مفهوم القوة الناعمة يتمحور حول القدرة على تحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية عن طريق الاستقطاب والعلاقات الدبلوماسية الفعالة بين الدول، ويعتبر الاستثمار في تعزيز القوة الناعمة مهم للغاية، خصوصاً لمساعدة الدول في النهوض وقت الأزمات.

وأكد أن دولة الإمارات أظهرت مثالاً يحتذى به في تحقيق الأهداف المرجوة باستخدام القوة الناعمة من خلال الاستجابة بكفاءة وفاعلية لأزمة جائحة «كوفيد-19» العالمية، ما سيحقق نتائج إيجابية على الاستثمارات بمختلف قطاعات الدولة في المستقبل.

وأضاف: «تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً في تأثيرها على العلاقات الدولية، ما يعكس كفاءة القيادة الرشيدة للدولة، وأهمية الجهود الحثيثة المبذولة والمبادرات الفعالة، والتي تعد إنجازات مهمة رسخَت المكانة الريادية للإمارات، والتي ستمتد ثمارها عبر الأجيال القادمة، كما تؤكد الدور الحيوي للتكاتف والعمل معاً لدعم تحقيق أهداف الدولة، خصوصاً الجهود الكبيرة للنهوض خلال الأزمات».

تحقيق الريادة

خلال مداخلة هاتفية في الجلسة الخامسة من جلسات المجلس الرمضاني الافتراضي، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي، أن القيم والمعايير السامية الراسخة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها جنباً إلى جنب مع النظرة الاستشرافية والتوجيهات السديدة للقيادة، حققت للإمارات الريادة في مجال القوة الناعمة، وعززت الوصول إلى الأهداف المرجوة داخل الدولة وخارجها.

- الجلسة تناولت الحديث عن «يوم زايد للعمل الإنساني».

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