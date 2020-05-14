الامارات | بالفيديو..أطباء يتسلمون «الإقامات الذهبية» ويتعهدون بمواصلة مواجهة الوباء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم أطباء في «صحة دبي» جوازات سفرهم متوجة بالإقامة الذهبية، وتعهدوا بمواصلة مواجهة الوباء في خط الدفاع الأول.
وقال الأطباء لـ"الإمارات اليوم" إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حققت لهم حلم العيش والبقاء في دبي فترة أطول، وسيبقوا صفاً واحداً في مواجهة كل التحديات التي تواجه دولة الإمارات، كونهاوطنهم الثاني، مؤكدين أن الإمارات تثبت كل يوم أن الإنسان هو الكنز والثروة الحقيقية.
وذكروا أن هذه البادرة الكريمة حققت لهم حلم العيش والبقاء في دبي فترة أطول، وأكدوا أنهم وسيبقوا صفاً واحداً في مواجهة كل التحدياتالتي تواجه دولة الإمارات، كونها وطنهم الثاني، مؤكدين أن الإمارات تثبت كل يوم أن الإنسان هو الكنز والثروة الحقيقية.
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