الامارات | غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.
و ستكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:41 و المد الثاني عند الساعة 07:00 و الجزر الأول عند الساعة 35:13 و الجزر الثاني عند الساعة 08:01..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 و المد الثاني عند الساعة 20:05 والجزر الاول عند الساعة 42:09 و الجزر الثاني عند الساعة 23:51.
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