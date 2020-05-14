الامارات | رئيس الاتحاد الإفريقي يشارك في "الصلاة من أجل الإنسانية" بتوجيه رسالة من إفريقيا إلى العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإفريقي يشارك في "الصلاة من أجل الإنسانية" بتوجيه رسالة من إفريقيا إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا، كلمة بمناسبة يوم الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، الذي يحييه العالم اليوم استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنساني.



وتوجه رئيس الاتحاد الإفريقي في رسالته - التي ألقاها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد كويسي كوارتي - بالدعاء لله بأن يعين الإنسانية على مواجهة تحدي فيروس كورونا، وأن يلهم العقول على تجاوز تلك المحنة.

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يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر المشاركة برسالة لرئيس الاتحاد، تضامنًا مع العالم، واستجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للدعاء والصلاة يوم 14 مايو من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن الإنسانية.



ويشارك اليوم في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" عدد كبير من القادة الدينيين، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والعديد من السياسيين والشخصيات المجتمعية والفكرية، من بينهم رؤساء و رؤساء وزراء حاليين وسابقين و وزراء، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية، من مختلف أنحاء العالم.

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