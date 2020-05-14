الامارات | «التربية» تشكل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تشكل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت وزارة التربية والتعليم مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وعضوية 24 عضواً من 18 جهة حكوميةومحلية وجمعيات النفع العام.

ويهدف المجلس إلى تطوير و متابعة تنفيذ سياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية و المساهمة في تحقيق المساندة المجتمعية لدعم برامج حماية الطفل في البيئة المدرسية الآمنة و اقتراح خطط التطوير المهني والتدريب للعاملين في المؤسسات التعليمية في مجال حماية الطفل وكذلك المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية لإخصائي حماية الطفل وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في مجال حماية الطفل فضلا عن المشاركة في الحملات التوعوية الموجهة للمجتمع في مجال حماية الطفل والعمل تعزيز الشراكة في تقديم جميع الخدمات الداعمة في مجال حماية الطفل على المستوى الوطني.

وقالت الشامسي إن تشكيل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية جاء ليحقق شراكة فاعلة وتكاملية مع أكثر الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص على اعتبار أن حماية الأطفال تتطلب تعاونا كبيرا بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع، مشيرة سعادتها بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود كبيرة تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، والتي كان آخرها إنشاء وحدة حماية الأطفال في الوزارة ورفدها بكوادر بشرية مؤهلة للقيام بالمهات المنوطة بها.

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وأضافت أن تشكيل المجلس يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم الرامي إلى حشد جهود مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتكريس بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة تواكب أحدث المعايير العالمية بهذا الخصوص وبما ينسجم مع توجهات القيادة التي أولت اهتماماً كبيراً بفئة الأطفال وضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والحماية لهم اعتبارهم قادة المستقبل وجزءاً أصيلاً من أجندة الدولة ومئويتها.

وأوضحت الشامسي أن المجلس يضم مؤسسات وطنية لها باع طويل في مجال رعاية وحماية الأطفال وهي: وزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وشرطةدبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة تنمية المجتمع بابوظبي، دائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بأبوظبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جمعية توعية ورعاية الأحداث وجمعية الإمارات لحماية الطفل وزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع وشرطة دبي ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر و جمعية توعية ورعاية الأحداث وجمعية الإمارات لحماية الطفل بحيث تكرس خبرات ممثلي هذه الجهات لخدمة أهداف المجلس والارتقاء بسبل تقديم الرعاية للأطفال على المستوى الوطني.

ويناط بالمجلس عدة مهام منها التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني في مجال حماية الطفل ومناقشة القضايا والظواهر التربوية والاجتماعية في نطاق المؤسسات التعليمية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الجهات المعنية بالطفل في القطاع الحكومي والخاص وقطاع العمل الأهلي فضلا عن العمل على رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الخاصة بحماية الطفل إلى جانب مناقشة ودراسة التوصيات والمواضيع المقترحة من قبل أعضاء المجلس أو الموضوعات المحالة من المجلس التنفيذي لوزارة التربية والتعليم في مجال حماية الطفل واتخاذ القرارات بأنها ودعم خدمة المجتمع ونشر ثقافة حقوق الطفل والتوعية بحماية الطفل من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تتبناها الجهات الأعضاء في المجلس.

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