شرطة دبي تكرم الفائزين في مسابقة "خيالة خط الدفاع الأول"

أعلن العميد خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، عن أسماء الفائزين في مسابقة خيالة خط الدفاع الأول" التصويرية التي انطلقت فعالياتها مع بدء التعقيم الوطني في إمارة دبي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في سبيل مكافحة فايروس كورونا.

وأكد العميد العظب فوز ٣ مشاركين في التقاط أجمل صور لخيالة شرطة دبي أثناء تنفيذ مهامهم في تعزيز الأمن والأمان خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني والفائزين هم : أحمد عبد الله الحمادي، وسعيد عبد الله الشحي، والطفل محمد فراس وليد نمر الذي التقط صورة لشقيقته لمار برفقة خيالة شرطة دبي.

وبتعليمات من العميد العظب، سلم النقيب ضاحي سالم الجلاف رئيس قسم الدعم والإسناد، والنقيب حمد رحمه الشامسي رئيس قسم الخيالة و الملازم أول راشد سالم الشامسي رئيس قسم الخدمات الاجتماعية، الجوائز للفائزين أمام مقار سكنهم بحضور خيالة شرطة دبي.

انطلاق المسابقة

وأكد العميد محمد العظب أن المسابقة التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ٢٦ إبريل الماضي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، و تهدف إلى تحفيز المواطنين والمقيمين الذين يشاهدون فرق الخيالة من منازلهم على التقاط الصور والمشاركة بها في المسابقة كنوع من التحفيز والمشاركة المجتمعية.

ولفت العميد العظب إلى أن شرطة الخيالة تعتبر من الفرق الشرطية المميزة، خاصة وأن الخيل يعتبر من الحيوانات المميزة التي يرغب الناس دائمًا في التقاط صور لها، لذلك جاءت هذه المسابقة لتنسجم مع الدور الاستثنائي لدوريات الخيالة وحب الناس للخيل.

٣٠٠ مشاركة

وأكد العميد العظب أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من قبل أفراد المجتمع وصلت إلى ٣٠٠ صورة مُلتقطة لدوريات الخيالة في عدة أحياء سكنية على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى أن لجنة خاصة في شرطة اختارت أجمل ٣ صور مُلتقطة وحرصت على تكريم الفائزين بها، مثمناً المشاركة الفاعلة لكافة أفراد المجتمع في المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حازت على أكثر من ٩ آلاف إعجاب.