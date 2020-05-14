الامارات | «سياسة التعلم الذكي» يحدد أيام إجازة العيد للطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سياسة التعلم الذكي» يحدد أيام إجازة العيد للطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد البرنامج الزمني للتعليم والتقييم ضمن دليل سياسة تقييم التعلم الذكي للفصل الدراسي الجاري، والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، إجازة عيد الفطر المبارك بأن تبدأ من يوم 24 مايو الجاري، وحتى 26 من الشهر نفسه، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت قبل العيد، مؤكداً أن الدراسة سوف تستكمل في الأيام التي لا تقع فيها إجازة.

وأوضح البرنامج الزمني للتعليم والتقييم الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أخيراً، أن الفترة الزمنية لهذا الفصل 14 أسبوعاً، بدأت في الخامس من أبريل الماضي، وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل، وهو آخر يوم لدوام المعلمين والإداريين في المدارس.

وأشار البرنامج الزمني إلى أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث خُصص لتهيئة الطلبة وتعريفهم بالمنصات التعليمية للتعلم الذكي، مع بدء عمليات التدريس، وفي الأسبوع الثامن (في الفترة بين 24 و28 مايو الجاري)، تُستكمل عمليات التعليم في الأيام التي لا تقع في الإجازة، من دون تنفيذ تقييمات تكوينية أو ختامية.

ولفت الدليل إلى أن الثاني من يوليو هو موعد انتهاء دوام الطلبة، ثم تبدأ الفصول الصيفية الذكية من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 18 (في الفترة من الخامس من يوليو إلى السادس من أغسطس)، ولمدة شهر.

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وذكر ستة ضوابط لتطبيق سياسة التقييم، هي درجة (وزن) الفصل الدراسي الثالث من العام كاملاً، 35% للصفوف من الأول إلى الرابع، و45% للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، إضافة إلى أن درجة الطالب نهاية العام الدراسي الجاري ستكون من محصلة أوزان (درجات) الفصول الثلاثة.

وتضم الضوابط كذلك أن الطلبة غير المجتازين لأي مادة دراسية في نهاية العام الدراسي الجاري في الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، يمكنهم الالتحاق بالفصول الذكية، خلال الفترة بين الخامس من يوليو والسادس من أغسطس، لاستكمال المادة الدراسية التي لم يجتازوها، وتقييماتها.

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