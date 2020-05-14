برنامج "معاً نحن بخير" يدعم الكوادر العمالية المقيمة في أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً عن إبرام تعاون مشترك مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ليستفيد بموجبه العمال المقيمين في أبوظبي من مجموعة واسعة من المساهمات العينية الواردة عبر برنامج معاً نحن بخير.

ويشمل ذلك توزيع الوجبات الغذائية الصحية خلال شهر رمضان المبارك ويستفيد منها العمالة المقيمة في اكثر من 35 مجمع سكني في ابوظبي.

كما تعمل هيئة معاً على تنظيم توزيع 6410 بطانية مقدمة من الاتحاد للطيران، وآلاف الصناديق التي تتضمن المناديل الورقية للعمالة المقيمة في المدينة السكنية العمالية في المصفح. وللمحافظة على صحة وسلامة الموظفين من خلال الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي تم تجهيز أربع كرفانات مجهزة بالكامل ليتم استخدامها كمكاتب.

كماقامت هيئة معاً بالتنسيق والتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة “بتوزيع هدايا شخصية على العمال المتواجدين حالياً في الحجر الصحي في مدينة الامارات الانسانية في أبوظبي، وتحتوي منتجات النظافة الشخصية بالإضافة الى المناشف والمنتجات الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي هذا الاطار قال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة "صحة": "نعتز في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بالتعاون مع هيئة معاً، ونثمن الإسهامات المتميزة لبرنامج "معاً نحن بخير" الذي يعد من البرامج المجتمعية المتميزة التي تعزز قيم العطاء والمحبة التي يتمتع بها أبناء المجتمع الإماراتي وتفعِّل المسؤولية المجتمعية لدى جميع الأفراد ليكونوا معاً يداً واحدةً للتصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الراهنة".وقد شاركت كبريات الشركات بتقديم هذا الدعم كمساهمات عينية لبرنامج معاً نحن بخير

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وحتى الآن، تم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي، وكذلك تقديم مساعدات للأسر في مجال التعليم.

ويندرج هذا التعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ضمن المبادرات الأولى التي أطلقها برنامج "معاً نحن بخير" في مجال الدعم المباشر للفئة العمالية في أبوظبي.

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ويتوقع أن يستفيد من مبادرة فاين هايجينيك القابضة حوالي 15 ألف عامل في منطقة المصفح، و9 آلاف عامل في حميم.

وفي هذا الإطار صرح جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة "فاين هايجينيك القابضة": نفخر بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً في ظل هذه الظروف التي تحتم علينا جميعاً التكاتف والتضامن والعطاء وعدم الالتفات الى تحقيق الأرباح الامر الذي يعكس انسانيتنا، ويسرنا ان نساهم عبر تقديم منتجاتنا الى الفئات المتضررة ومنها فئة العمالة المقيمة في أبوظبي".

وبهذه المناسبة صرح سعادة محمد الخضر الأحمد، المدير العام بالإنابة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: " نحن فخورون بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً خلال هذه الظروف الاستثنائية للتصدي للتحديات الاقتصادية والصحية، وأود أن أشكر كل من شركة "فاين هايجينيك القابضة" و "ايرون ستيشن للحدادة والخراطة" لمساهماتهم السخية لضمان صحة وسلامة كافة كوادرنا العاملة في مناطقنا الاقتصادية".

وتابع قائلاً: " تتألف مناطقنا الاقتصادية من 30 مدينة سكنية عمالية وتتمتع بقدرة استيعابية لحوالي 420 ألف عامل، وهذه المناطق مصممة ومنفذة وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية. لأن صحة كوادرنا تأتي على رأس أولوياتنا ونحرص على بذل الجهود للمحافظة على سلامتهم".

وصرح محمد أنور شماس ، الرئيس التنفيذي لشركة "ايرون ستيشن للحدادة والخراطة" التي قدمت أربعة كارفانات مجهزة بالكامل قائلا: " أود توجيه رسالة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة يجب أن نتكاتف لنكون يداً واحدةً ولنحافظ على صحة وسلامة مجتمعنا. في ظل هذه الظروف الاستثنائية يجب أن ندعم مجتمعنا للتصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الحالية".

وأضاف: " ألهمتني المساهمات المقدمة من قبل القطاعات المتنوعة كالفنادق التي شاركت بغرف وأجنحة فندقية، بأن أساهم بكرفانات تؤمن العزلة الكاملة لمستخدميها وتوفر المعيشة بظروف مميزة. الهدف الأساسي من مساهمتني هو نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتشجيع رجال الأعمال على العطاء والمساهمة بشكل دائم".

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء