دو توفر لعملائها أعلى معدل سرعات إنترنت عبر شبكة النطاق العريض الثابت على مستوى منطقة الخليج بواقع 130 ميجابت في الثانية

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها توفر لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع خدمات النطاق العريض الثابت على مستوى منطقة الخليج، مما يبرهن على جودة خدمات الاتصال التي توفرها الشركة عبر شبكتها الثابتة. وتماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات ومبادرتها الرامية لضمان استمرار عمليات التعلم والعمل عن بُعد بشكل سلس في دولة الإمارات، تمت زيادة متوسط ​​سرعات النطاق العريض الثابت إلى 100 ميجابت في الثانية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى أداء شبكة دو الثابتة، يستفيد عملاء دو، اليوم، من متوسط سرعات إنترنت يبلغ 130 ميجابت في الثانية - 30 بالمائة أعلى من متوسط سرعة الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ ~ 100 ميجابت في الثانية*.

وبالرغم من الزيادة الكبيرة على البيانات وحركة الإنترنت خلال الفترة الماضية نتيجة تنامي الطلب من جانب الأعمال والمؤسسات التعليمية، تمكنت دو من استيعاب هذه النمو من خلال زيادة سرعة الإنترنت عبر شبكة النطاق العريض الثابت، حيث تمتلك الشركة بنية تحتية شبكية قوية تشكل ركيزة أساسية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات. وتبرهن النتائج المسجلة على التزام دو وقدراتها الكبيرة على توفير خدمات اتصال فائقة الجودة ورائدة على مستوى القطاع. إضافة إلى ذلك، ساهمت خدمات شبكة النطاق العريض الثابت من دو في تعزيز مكانة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: " انطلاقاً من مسؤوليتنا ومكانتنا المتميزة كمشغل رائد لخدمات الاتصال، نعمل بشكل مستمر لتوفير خدمات اتصال فائقة الجودة والكفاءة لمختلف شرائح وفئات عملائنا. وكما هو معروف ومتوقع، فقد أدت الظروف الراهنة إلى طلب غير مسبوق من جانب عملائنا للحصول على خدمات إنترنت ذات سرعات عالية عبر شبكتنا الثابتة، لتلبية متطلبات واحتياجات التعليم والعمل عن بُعد فضلاً عن الأنشطة الترفيهية وخدمات البث عبر الإنترنت".

وأضاف البلوشي: " وبفضل تطور شبكتنا وتمتعها بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة في كافة الظروف والأوقات، تمكنا من مضاعفة سعة شبكتنا الثابتة لتلبية الطلب المتنامي على حركة الإنترنت خلال هذه الفترة. وتواصل شبكتنا عالمية المستوى تزويد العملاء بخدمات اتصالات موثوقة وتمكنت من استيعاب النمو الكبير في الطلب على حركة المرور. وسنواصل بذل كافة الجهود الممكنة لضمان قدرة شبكتنا على دعم سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال الآن وفي المستقبل وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا نحو دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول اتصال رائدة للعملاء".

ويتيح متوسط سرعات الإنترنت عبر شبكة دو الثابتة والذي يبلغ 130 ميجابت في الثانية للشركة الاستمرار في تلبية المتطلبات الجديدة على حركة المرور عبر الإنترنت حالياً ومستقبلاً. وفي الوقت نفسه، تعزز الحلول المستندة إلى السحابة التي تتمتع بها شبكة دو استدامة عمليات ومبادرات التعلم والعمل عن بُعد إلى جانب التجارب الترفيهية المنزلية ومنصات الألعاب.