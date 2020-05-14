"حول الإمارات" تفتتح صالة عرضها الجديدة في دبي فيستيفال سيتي مول

افتتحت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة متجرها الجديد في دبي فيستيفال سيتي مول والذي تم إطلاقه رسميًا يوم 14مايو 2020 ليكون متجرها التاسع عشر في الإمارات العربية المتحدة.

تتطلع العلامة المحلّية من خلال هذا المتجر إلى تعزيز تجربة عملائها والارتقاء بمفهوم التسوّق في الإمارات والشرق الأوسط، باستثمار قدره 3 ملايين درهم ويمتد على مساحة 1.700 متر مربع. تحتل صالة العرض الجديدة موقع استراتيجي حيث يمكن الوصول إليها بكل يسر من قبل سكان المناطق القريبة مثل البادية، الجداف ، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري ، واحه دبي للسيليكون وسكان الإمارات بشكل عام. تتطلع "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" من خلال صالتها الجديدة الى تقديم مجموعة استثنائية من مجموعات الأثاث المتنوعة بأسعار تنافسية وأفضل قيمة مقابل النقود.

المتجر الجديد الذي يمتد على مساحة 1700 متر مربع ، يمتد على طابقين، حيث تعرض في الطابق الأرضي تصاميم متنوعة من مجموعات الأثاث الحديث والمعاصر و الربيعي والريفي، كما يوجد في نفس الطابق قسم الخدمة السريعة (غراب آند غو) والذي يضم مجموعة واسعة من الأرائك القابلة للتحول إلى سرير ورفوف الأحذية وطاولات الوسط والعديد من القطع المميزة والتي يحتاجها كل منزل. أما طابق الميزانين فيضم الإكسسوارات المنزلية، مثل مستلزمات المطبخ والبياضات، والاكسسوارات المتنوعة للحمام، والسجاد، والإضاءة ومستلزات الحدائق، سيجد العملاء كل ما يحتاجون لتحقيق منزل الاحلام. أرادت العلامة التجارية توفير الراحة لعملائها من خلال تسهيل الاختيار بين العديد من غرفة المعيشة وغرف النوم، كما تتوفر مجموعة واسعة من طاولات القهوة، رفوف الأحذية، خزائن الأدراج، طاولات التلفاز، طاولات الوسط ، براويز، بارات، هدايا ، مستلزمات الحدئق والمطبخ والحمام والغسيل. يحتوي المتجر أيضًا على العديد من العروض على مجموعات متنوعة من الأرائك وأرائك الزاوية ومجموعات الطعام والأسرة والمراتب.

و يأتي افتتاح صالة العرض الجديدة كجزء من الخطط التوسعية الطموحة لعلامة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بهدف الوصول المريح لأكبر عدد ممكن من عملائها المحتملين. و قال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة، بمناسبة الإفتتاح الجديد: "تخطط "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" لافتتاح متجرين جديدين خلال الستة أشهر القادمة، حتى تتمكن ان تكون بقرب عملائها في جميع أنحاء الإمارات لتقدم مجموعات واسعة من المنتجات التي ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع. يهدف المتجر للجديد في دبي فيستيفال سيتي مول إلى تقديم منتجات استثنائية من الأثاث المنزلي والإكسسوارات بأسعار تنافسية، ونعد العملاء بتجربة تسوق رائعة التي يستحقونها. واضاف السيد محمد كاتاوالا - إن الغرض الوحيد من وراء افتتاح المتجر جديدة وتجديد المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المنطقة هو ضمان تجربة تسوق استثنائية لعملائنا الأعزاء. ومن المتوقع أن تدفع المتاجر الجديدة وخطط التوسع العلامة التجارية إلى الأمام وتساعدنا في تحقيق أهدافنا بجعل "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" العلامة التجارية المفضلة في المنطقة وتحقيق نمو بنسبة 15٪"في الربع القادم.

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يتضح من خططها الأخيرة أن "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" تتجه نحو التقدم ؛ بفضل استراتيجيات النمو الطموحة والمبادرات المبتكرة لدفع العلامة التجارية إلى الأمام وضمان أنها تحظى بمكانة خاصة في قلوب العملاء القدامى والجدد. تسوق للحصول على آخر تصاميم الأثاث، والديكور المنزلي، والمطبخ الأكسسوارات في متاجر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" أو على الموقع الإلكتروني www.panemirates.com

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 27 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي،مع خطط مستقبلية للتوسع وأفتتاح 5 صالات عرض إضافية في هذا العام.

وتفخر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة والتي تجمع بكفاءة بين تنوع الأسعار وتعدد التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته.مع وعد "حول الإمارات للمفروشاتالمنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

تقع صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،مركز برجمان

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة أينوك

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين‏

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": مُلحق دبي فستيفال سيتي الجديد

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية أوتليت": سوق التنين 2

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك دبي الإمارات الوطني

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلد مول"، الطابق الثالث

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، الرمال مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏راس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي،كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي،سيتي لاند