الامارات | بلدية أبوظبي تمدّ 10 آلاف أسرة بـ 450 ألف سلعة خلال أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تمدّ 10 آلاف أسرة بـ 450 ألف سلعة خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية أبوظبي زيادة كميات السلع الاستهلاكية بجميع المنافذ في أبوظبي والبر الرئيس، لتلبية متطلبات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، إذ شهدت المنافذ بيع 451 ألفاً و977 سلعة غذائية، لنحو 10 آلاف و276 أسرة إماراتية، خلال الفترة من الأول حتى 30 أبريل الماضي.

وتحرص البلدية على متابعة توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع في مدينة أبوظبي والبر الرئيس، يومياً، عبر استخدام أنظمتها الذكية في الجرد، وتوريد السلع والمواد الناقصة أولاً بأول دورياً.

كما تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حفاظاً على سلامة مرتادي منافذ البيع والعاملين فيها.

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وتوفر البلدية 133 سلعة غذائية بـ12 منفذ بيع في مدينة أبوظبي والبر الرئيس، لتلبية احتياجات المواطنين.

• بلدية أبوظبي تحرص على متابعة توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع يومياً.

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