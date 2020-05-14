الامارات | «صحة دبي» تطلق خدمة استشارة وتقييم حالات الأسنان هاتفياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تطلق خدمة استشارة وتقييم حالات الأسنان هاتفياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة في دبي، خدمة «التواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف»، بهدف تقييم الحالة وتقديم الاستشارة، وتحديد مدى حاجة المريض إلى العيادة.

وقالت مدير إدارة خدمات طب الأسنان في الهيئة حمدة المسمار لـ«الإمارات اليوم»، إن الخدمة الجديدة تهدف إلى حفظ سلامة المرضى والكوادر الطبية، من المخاطر التي تنتج عن التزاحم في عيادات الأسنان، خصوصاً في ظل إقبال مرضى لا تستدعي حالتهم الصحية تدخل الطبيب.

وتابعت: «أطلقت الهيئة هذه الخدمة أيضاً بعدما استقبل مركز الاتصال الموحد الكثير من الاتصالات، لطلب استشارات طبية خاصة بالأسنان عن بُعد».

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وذكرت المسمار أن الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة تتمثل في تواصل المرضى مع مركز الاتصال بالهيئة على الرقم 800342، ويتولى المركز حجز موعد للمريض على عيادة (Telephone encounter) التي استحدثتها على نظام الملف الطبي الإلكتروني «سلامة»، ومن ثم يتواصل الطبيب في الموعد المحدد مع المريض ويقدم الخدمات والاستشارات الطبية اللازمة له.

ولفتت إلى أن النظام الجديد يمكن الطبيب من الدخول إلى الملف الطبي للمريض، والاطلاع على تقارير الأشعة والفحوص الخاصة به، لإعطائه الاستشارة الطبية.

وقالت المسمار إن العيادة تستقبل المكالمات في الفترة من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، كمرحلة أولى، وتتولى الهيئة حالياً علاج الحالات الطارئة بمركز البرشاء الصحي، ومركز المزهر الصحي.

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